Angola: Libolo entre dans le Girabola avec huit nouvelles recrues

Sumbe — Huit nouveaux joueurs, tous provenant des équipes de la première division, et l'un des entraîneurs qui se sont distingués la saison passée sont les propositions que Recreativo do Libolo a pour le championnat national de football, appelé aussi Girabola2018, et qui démarre le 9.

Cette équipe quatre fois championne nationale, qui a aussi un nouveau président après l'élection de Rui Campos comme membre de la CAF, a présenté samedi le gardien Lambito (ex-Desportivo de Huíla), les défenseurs Barezo (ancien Progresso de Lunda Sul), Nzau (ancien Progresso de Lunda Sul), Miguel (ex-Interclube), le milieu de terrain Atunaka (ex-Progresso de Lunda Sul), l'ailier droit Lopes (ex-Progresso de Lunda Sul), Belito (ex-Desportivo Huila) et le milieu de terrain Ayala (ex-ASA).

Ceux-ci rejoignent les gardiens de but Manaia et Luis, les défenseurs Mariano, Jaime, Nelito et Ndombia, les milieux de terrain Die, Wilson, Adilson, Sidney, Gelson et Norberto, et les attaquants Viet, Kaya, Paizinho et Nelito.

L'équipe sera conduite par Kito Ribeiro qui sera épaulé par Adione Pedro et André Macanga.