Mali: Inauguration d'une nouvelle mine d'or au pays

La société aidera également dans le domaine de l'éducation des communautés à travers des bourses d'études dans les écoles supérieures et secondaires au Mali et au Canada.

Outre le millier d'emplois créés, la mine de Fékola,achevée en septembre 2017, générera également pour le Trésor public, pendant les dix années, près de 540 milliards de FCFA de recettes, a indiquéTiémoko Sangaré, rappelant que le secteur apporte au budget de l'État plus de 250 milliards de FCFA par an.

Selon le ministre malien des Mines et du Pétrole, Tiémoko Sangaré, le niveau de production à Fékola permettra au Mali de rester dans le cercle des quatre grands producteurs d'or en Afrique, le Mali occupant la 4ème place, derrière l'Afrique du Sud, le Ghana et le Soudan.

L'usine traitera cinq millions de tonnes de minerais par an et produira pendant les trois premières années 400.000 onces, soit 12,440 tonnes d'or annuellement.

La société B2gold y a investi plus de 300 milliards de FCFA, faisant de ce projet minier le plus gros investissement privé au Mali au cours de ces dernières années, indique-t-on de même source.

Copyright © 2018 Infos Plus Gabon. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.