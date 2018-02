Ile Maurice: Déviations routières à Port-Louis - Ce qui change à partir de demain

Grosses perturbations en perspective dans la capitale à partir de demain, mardi 6 février. Les travaux de construction de l'autopont qui enjambera l'autoroute à la hauteur de la rue Decaen débutent avec l'installation de pilotis. Les conséquences seront non-négligeables sur le trafic routier.

D'ores et déjà, à partir de demain, les fast lanes du Nord et du Sud seront fermées à la circulation, explique le chef inspecteur Ashok Mathur, de la Traffic Branch. Il était face à la presse, ce lundi 5 février. Plus précisément, à partir de la rue Deschartes, la voie rapide sera fermée sur 300 mètres, soit 150 mètres avant et 150 mètres après.

Cela aura «un impact sur la circulation». Non seulement la congestion routière est déjà bien présente à l'entrée de la capital, mais désormais, des trois voies de l'autoroute, seules deux pourront être utilisées à partir de demain, concède le chef inspecteur Mathur.

Les usagers de la route devant se rendre dans le Nord, en provenance de Cassis / Caudan, devront emprunter la rue Maupin ou la route Kwan Tee pour rallier l'autoroute. Idem pour les autobus faisant la navette. «Nous n'avons pas d'autre choix. Nous cherchons toutes les solutions possibles», souligne le chef inspecteur Mathur.

N'empêche que ces perturbations sont parties pour durer. «La construction de l'autopont s'étalera sur une année, donc les déviations aussi», indique-t-on à la Road Development Authority.

Face à cette situation, le lord-maire Daniel Laurent demande la collaboration de tous. «Nous veillerons à ce que les routes qui seront empruntées pour les deviations soient praticables.»

À l'Hôtel du gouvernement, on se dit conscient que ces perturbations causeront des bouchons conséquents. On avance que les automobilistes effectuant ce trajet devraient sans doute prendre la route plus tôt, étant donné que les déviations alourdiront la durée du trajet.

Une fois construit, l'autopont de Decaen, qui nécessitera un budget de Rs 340 millions, devrait permettre aux conducteurs d'entrer à Port Louis sans passer par la place d'Armes.

Metro Express: chamboulements dans les villes sœurs

Dans le cadre des travaux du Metro Express, les automobilistes de Beau-Bassin-Rose-Hill devront aussi faire face à des déviations. Depuis ce lundi 5 février, plusieurs routes sont fermées.

À commencer par la route de Barkly, à l'intersection de la route S. Douglas, qui mène au cinéma Roxy et qui longe le jardin Bijou. De même que la route entre Barkly et Serge Alfred et la Richelieu Branch Road. La Chebel Branch Road sera fermée à la circulation du 15 février à octobre.

À Rose-Hill, la route Duncan Taylor ne pourra être empruntée dans les deux sens dès mi-février, pendant 18 mois. À Camp-Chapelon, la rue Philippe Rousset sera fermée pendant une période de 10 mois.