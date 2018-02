Ile Maurice: Lauréats - Leur recette pour la réussite!

Pour Ryan Basava Reddi, lauréat du collège John Kennedy, ce résultat est le fruit «denn hard work de deux ans. Depi Form 1 parski base bizin mari bon». Il faut, dit-il, être motivé pour être lauréat. Et lui, c'était quoi sa motivation ? «Ma motivation, c'était de voir mes parents et mon école fiers de moi.»

Il n'a pas abandonné, même si ces trois dernières, il n'a pas pu se positionner comme lauréat. Mais cette fois c'est la bonne : Luciano Azor fait l'honneur de son collège, le Triolet SSS grâce à son «dur labeur». Venant d'un milieu modeste, il explique que «mo mama pann gayn lavi fasil». Et c'est sa persévérance qui l'a mené là où il est. Maintenant ? Des études de droit, fort probablement. Car le lauréat est passionné par la loi. Quand il voit des injustices, il «sent un sentiment de révolte à l'intérieur. Mo ena enn burning desire pour vinn avocat pour faire de la société mauricienne, une société plus juste».

Ils se sont démarqués et font la fierté de leur collège. Luciano Azor, de Triolet SSS, Warren Lam Thuon Mine du MGI, Brandon Tan Chin Hian, du James Burty David SSS et Ryan Basava Reddi, du collège John Kennedy évoquent leur parcours.

