Congo-Kinshasa: Extradé , le colonel John Tshibangu a été interrogé

Il a été arrêté à la frontière de la Tanzanie et de notre pays. Conformément à l'accord sur les Etats de la région des Grands Lacs, la Tanzanie a accepté de l'extrader. Il va faire l'objet d'un procès en bonne et due forme.

« Nous autoriserons un avocat à venir le voir dans nos installations » répond une source proche du dossier, « mais une fois ou deux pas plus, il ne faut pas que cela devienne un lieu de pèlerinage et perturbe l'enquête, sur cette affaire sensible », conclut cette source.

Officiellement, il se trouve dans « le complexe hôtelier du renseignement militaire », indique une source proche du dossier dans donner plus de précision à cause, ajoute cette source, des liens que John Tshibangu est accusé d'entretenir avec « des mouvements terroristes ».

L'ex-colonel John Tshibangu a été extradé de Tanzanie vers Kinshasa et sera jugé pour « rebellion », annonce le ministre congolais de la Défense. Déserteur depuis 2012, et recherché depuis, le colonel Tshibangu a été arrêté le 29 janvier en Tanzanie.

