Cote d'Ivoire: La Côte d'Ivoire et le Liban renforcent leur relation

Charles Arbid, président du Conseil économique et social du Liban, est en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire.

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) et l'institution sœur de Liban mutualisent leurs compétences. Charles Koffi Diby et Charles Arbid, présidents respectifs de ces assemblées consultatives, ont matérialisé, hier, dans les locaux du Cesec, au Plateau, leur partenariat par la signature d'une convention.

L'objectif de cette nouvelle plate-forme de collaboration, selon Charles Koffi Diby, est d'établir un cadre d'échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre les deux institutions.

Mais aussi de s'enrichir du vécu du Conseil économique et social (Ces) du Liban en matière d'identification des grands défis économiques, afin de faire du Cesec un baromètre efficace et incontournable à l'intention des pouvoirs publics en Côte d'Ivoire.

Le premier responsable du Cesec, après avoir brillamment présenté à l'hôte de marque le rôle, les attributions et missions de son institution et le plan stratégique mis en place pour la rendre plus compétitive, a souhaité que ce " mariage" « pose les bases d'une coopération solide et fructueuse entre nos deux institutions et contribue à harmoniser nos vues sur les problématiques à caractère économique, social, environnemental et culturel ».

Charles Arbid, président du Ces du Liban, a soutenu qu'il est tout heureux que son pays puisse désormais profiter de l'expérience du Cesec à travers cette nouvelle collaboration. Il a félicité l'ancien ministre des Affaires étrangères pour le travail colossal qu'il abat à la tête de son institution.

Les deux personnalités, au cours de cette séance de travail en présence des conseillers économiques et sociaux et de la délégation libanaise, ont évoqué la bonne santé des relations entre leurs deux pays.

Charles Koffi Diby a indiqué cela se voit au plus haut niveau, dans la fraternité qui préside aux rapports entre le Président de la République, Alassane Ouattara et son homologue du Liban, Michel Aoun. Il a précisé que la communauté libanaise est bien intégrée en terre ivoirienne.

« Selon le dernier Recensement général de la population et de l'habitat, la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire est estimée entre 80.000 et 100.000 personnes, dont une proportion importante possède la nationalité ivoirienne », a-t-il informé.

Charles Arbid, heureux de l'accueil et de l'hospitalité dont bénéficient ses concitoyens dans le pays, a promis, dès son retour au Liban, d'œuvrer pour faire venir de nombreux investisseurs libanais en Côte d'Ivoire.

Le président du Ces du Liban, après cette rencontre, s'est rendu à la Primature. Il y a été reçu par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Rien n'a filtré de son entrevue avec le chef du gouvernement ivoirien.