Guinée: Polémique sur le droit de vote par procuration, la Céni rassure

Depuis dimanche le jour du vote, il y a eu des incidents meurtriers par endroit et des dégâts considérables. C'est le cas à Kindia où un jeune a été tué lundi 5 février dans des affrontements entre militants de l'opposition et forces de l'ordre.

Les opposants au régime d'Alpha Condé sont catégoriques que l'utilisation de ces procurations ne profitera qu'au parti au pouvoir. Me Kébé les rassure : « Je pense que les uns et les autres peuvent être sereins. Qu'ils n'aient pas peur des résultats qui vont sortir. Nous veillerons, nous Céni, à ce que les résultats qui ont été dans les urnes soient publiés et pas autre chose. »

Quarante-huit heures après le vote, les Guinéens sont dans l'expectative. L'attente des résultats est la plus dure épreuve pour les candidats et leurs supporteurs. En attendant, des votes multiples par procurations font polémiques dans les états-majors politiques.

