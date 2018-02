Pour rendre compte auprès des contributeurs des réformes déjà menées concernant la Création d'entreprises, un des indicateurs Doing Business, l'ANAPI, par le biais de son Directeur Général, Anthony Nkinzo, a organisé un atelier de sensibilisation dans la matinée d'hier, lundi 5 février 2018, au Cercle "Le Gourmand" dans la commune de la Gombe.

C'était en présence et à l'attention des avocats, de la délégation du GUCE conduite par M. Amisi Herady et des différents investisseurs, des services publics concernés par l'indicateur Création d'entreprises notamment, la DGI, l'INSS, l'INPP, l'ONEM, l'Economie Nationale et d'autres.

Cet atelier de sensibilisation, mais aussi d'échange et de communication avec les contributeurs DB, qui sont à présent les porte-étendards du pays, a permis d'éclairer la lanterne sur toutes les avancées réalisées sur l'indicateur Création d'entreprises, en termes d'instantanéité des procédures et de réduction de délai, par les parties prenantes en vue de l'amélioration effective du climat des affaires et d'investissement en RD. Congo.

D'entrée de jeu, le DG de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements a, après son mot de bienvenu, présenté la méthodologie utilisée par la Banque Mondiale pour l'évaluation des réformes sur l'indicateur Création d'entreprises. Doing Business recense, en effet, toutes les procédures, délais et coûts de la création d'une entreprise au règlement d'insolvabilité. Bref, le cycle de vie d'une entreprise.

Parmi les réformes déjà opérées il y a notamment, la création effective d'une entreprise en moins de 3 jours ; l'instauration d'un système de suivi électronique des dossiers de création d'entreprises en ligne ; la suppression de l'exigence de l'autorisation maritale pour l'entreprenariat féminin ; la réduction du nombre de procédures de création d'entreprises de 6 à 3 ; l'informatisation du RCCM avec comme impact, la réduction du délai de traitement des dossiers ; la mise en réseau de tous les services intervenants dans le processus de création d'entreprises ; l'institution d'un formulaire unique de transmission des dossiers ; l'extension du guichet unique de création d'entreprises en province (Matadi, Lubumbashi, Bukavu, Goma, Kananga et Mbuji-Mayi), et l'ouverture de deux antennes à Kinshasa (Gombe et Matete).

Loin de la triste histoire du parcours du combattant qui nécessitait 155 jours de démarches auprès de 13 services chiffrés à environ 3000 USD pour créer une entreprise, l'avènement du Guichet unique est une véritable aubaine pour les investisseurs et entrepreneurs privés. Aujourd'hui, le GUCE est le centre unique d'accomplissement de toutes les formalités de création d'entreprises en RD. Congo.

RDC, la création d'une entreprise de plus en plus simplifiée

L'indicateur Création d'entreprises reste, en effet, le seul qui a permis à la RDC d'améliorer sa cotation dans le classement général DB 2018 de 2 places après plusieurs années de stagnation. L'ANAPI s'est donc focalisée sur la consolidation des avancées enregistrées et la poursuite de la dématérialisation de création d'entreprises qui devra davantage simplifier les procédures et réduire le délai de création d'entreprises.

Tel que l'explique Mme Liliane Mobanga, Avocat aux barreaux de Kinshasa/Gombe : «effectivement, il est aujourd'hui possible de créer son entreprise en 3 jours, voire moins à travers le Guichet unique. Les frais annoncés sont réellement ce que nous payons, et je confirme le montant de 40 USD pour un établissement et 80 ou 120 USD pour une entreprise». En ce qui concerne la dématérialisation du processus de création d'entreprises, elle a affirmé, cependant, que : « cela n'est d'aucune crainte pour les avocats, puisque pour faire les statuts et comprendre les méandres des articles et clauses par rapport à la loi, l'avocat reste le seul technicien en matière de statut de société. Il est donc censé mieux connaître et interpréter ce qui est bien par rapport aux intérêts de ses clients pour la création d'une société ». Sauf pour un avocat "moyen", il n'y a pas de crainte à avoir sur ce point, a-t-elle complété.

Il n'est désormais plus nécessaire pour les opérateurs économiques de se déplacer physiquement au GUCE pour s'enquérir de l'évolution de son dossier grâce au site e-guce.guichetunique.cd, à travers lequel le suivi électronique des dossiers se fait en temps réel et à distance. Ceci réduira davantage le délai de création d'entreprises.

Cette innovation arrive à point nommé à un moment où la RD. Congo, à travers l'ANAPI, entrevoit de grimper cette fois de plusieurs places au prochain classement Doing Business 2019, particulièrement dans le domaine de création d'entreprises.