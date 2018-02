Congo-Kinshasa: L'ère des messes ?

opinion

Les tournures des événements qui empoignent la scène politique congolaise évoluent en intensité et complications au fil du temps. Les contradictions, mieux l'impasse qui en résulte n'a de cesse de changer de formes en gardant le même fond, parce que née de la non-tenue des élections en République Démocratique du Congo.

C'est connu de tous. En 2016, en effet, la crise qui sévit depuis a été engendrée, en un mot, par cette non-organisation des élections alors que le Président Kabila arrivait au terme de son dernier et deuxième mandat constitutionnel. Par ailleurs, l'institution d'une transition extra-constitutionnelle pour baliser la voie à la tenue des élections nécessitait qu'un consensus large et inclusif soit dégagé au niveau de la classe politique. Ce qui a été fait au Centre Diocésain lors des discussions directes. Seulement, 2017, qui cristallisait autant d'espoirs, n'a pas été l'année électorale choisie, car, en plus des controverses sur l'Application de l'Accord avec les dessous de la mort et succession à Etienne Tshisekedi, le pic de l'impasse a été atteint par la non-effectivité des élections avant le 31 décembre 2017.

Petit come-back achevé, le décor qui prévaut depuis ces épisodes peu heureux demeure morose. Les élections sont toujours à l'horizon, donc au lendemain incertain suite à divers paramètres, entre autres, les heurts émaillant les marches du 21 janvier 2018 et du 31 janvier 2017 qui hantent le passé, puis, au présent, les regards scrutent, telle une carte au trésor, les péripéties du jour de l'agora politique comme pour lire, justement, cette avenir incertain.

Pour des yeux exercés, à l'aube des choix cornéliens et décisifs par rapport au cap électoral de décembre, l'heure, enjeux de juin et juillet, dans et sur la scène politique Rd Congolaise est aux messes, aux grand-messes, à tout dire.

La cause du pays de Lumumba, bien au-delà de ses frontières, préoccupe à l'échelle internationale. La communauté estampillée internationale par le commun des mortels jugée pro-opposition se retrouve, les tirs mouchetés Kinshasa-Bruxelles l'illustrent, dans un bras d'amis avec l'Opposition et un bras de fer chaud ou froid avec le régime de Kinshasa. Cela, avec en toile de fond, la nécessité qu'il y ait, effectivement, des élections inclusives au pays cette année. Depuis, des messes s'organisent à l'internationale sur les options à lever sur le Congo-Kinshasa. Serait-on encore dans les périodes de la conférence de Berlin ? Au nom de l'alternance, quelques âmes au pays seraient prêtes à fermer les yeux. Soit !

En attendant l'étape cruciale de l'appel à candidature, l'Opposition se concerte aussi. Des messes sont d'actualité pour lever les dernières options. Faut-il boycotter les élections parce que un tel ne peut concourir ? Ne serait-il pas là faire le lit du pouvoir ? La question est en débat et d'autres aussi. A la majorité, de même, le choix d'un probable dauphin de Joseph Kabila serait à l'ordre du jour des messes "bénits" par l'Autorité morale. Visiblement, il sied de se demander si l'ère des messes a sonné au Congo ? En outre, il y a lieu de se poser la question de savoir si ces offices sauront se clôturer par des amen salvateurs.