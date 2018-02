Congo-Kinshasa: Face-à-face CNSA-VPM Ramazani Shadary - La décrispation sur la table des discussions

Une délégation du CNSA conduite par son Rapporteur, Valentin Vangi, a été reçue hier, lundi 5 février 2018, par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et Sécurité.

Emmanuel Ramazani Shadary et Valentin Vangi qu'accompagnaient deux autres membres du bureau du CNSA ont évalué les mesures de décrispation politique recommandées par le chapitre 5 de l'Accord du 31 décembre 2016 en rapport avec le dédoublement des partis politiques du G7 et le sort des exilés politiques. S'agissant du dédoublement des partis politiques du G7, question qui mérite d'être résolue avant le dépôt des listes des partis à la Commission électorale nationale indépendante avant fin Mars prochain, le Rapporteur du CNSA s'est réjoui des avancées déjà enregistrées par le Numéro Un de l'intérieur au nom du Gouvernement avec trois partis du G7 sans les citer. Ce, avant d'annoncer que s'agissant des prisonniers et exilés politiques, le Président du CNSA, Joseph Olenghankoy, qui se trouve à l'étranger pour rencontrer, entre autres, Moïse Katumbi, a déjà entamé des contacts fructueux sur le plan interne et que les espoirs peuvent sont permis.

"Comme vous le savez le CNSA a pour mission principale : un, la poursuite du processus électoral ; deux, de suivre l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre. C'est ainsi que nous sommes venus pour suivre la question du dédoublement des partis politiques avec le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité après notre rencontre de 2017, particulièrement sur les partis dits du G7. A ce stade, un grand travail a été fait. Nous disons que le VPM et, sur sept partis, il y a évolution avec trois. Il y a d'autres partis avec lesquels les rencontres sont encore en cours. Nous allons rencontrer les partis concernés et se retrouver d'ici fin février... ", a confié à la presse Valentin Vangi après l'audience de travail avec le VPM Emmanuel Ramazani.

Pas anodin

Le choix de poser le curseur sur le volet décrispation recommandé par le compromis politique de la Saint Sylvestre n'est pas anodin. Depuis fin 2017, c'est cela qui a été réclamé à cor et à cri par le tandem Eglise Catholique via le CLC et l'Opposition radicale. Les marches du 31 décembre 2017 puis du 21 janvier 2018 sont des signes palpables d'une contradiction grandissante. Ainsi, le Conseil National de Suivi de l'Accord mené par Olenghankoy cherche, selon la lecture de plus d'un, à ne point avoir le mauvais rôle dans l'histoire.

Outre la fin d'un déboulement des partis notamment, ceux des sept partis frondeurs de la MP, désormais membres éminents du Rassop/Limete, le CNSA s'évertue à étudier les cas des prisonniers et exilés politiques emblématiques. En plus de la rencontre avec Kyungu wa Kumwanza, le CNSA a été voir Franck Diongo, est-il rapporté. Des tractations sont en cours pour un tête-à-tête Katumbi-Olenghankoy. Que peut-il sortir de cette démarche ? Y aura-t-il, in fine, décrispation de ces cas là qui crispent pour que la marche vers les élections du 23 décembre 2018 soit apaisée et plus que balisée ? Attendons voir.