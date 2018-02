Congo-Brazzaville: Nouvelles technologies - Le DSI club Congo lance la formation en systèmes d'information pour PME

La première session, qui intègre la mise en œuvre du plan d'action du DSI club Congo (Club des directeurs des systèmes d'information) pour arrimer les PME (Petites et moyennes entreprises) congolaises à l'économie numérique, a commencé le 2 février au centre de formation Yekolab, un des partenaires techniques de ce projet.

La première session de formation des techniciens en SI-PME-Administrateur Linux et SI-PME (Systèmes d'information pour les PME) est la deuxième phase du plan d'action du DSI club Congo, après celle destinée à la recherche et au développement du SI-PME-Socle technologique lancée en octobre dernier et toujours en cours. Elle réunit vingt stagiaires sélectionnés après les inscriptions clôturées en fin décembre dernier. La formation durera six mois, soit deux mois de stage et quatre autres de formation à raison de trois jours par semaine.

Par cette deuxième phase de son plan d'action, le DSI club Congo entend former des consultants, entrepreneurs de startup, spécialistes capables de déployer les systèmes Linux et SI-PME, capables de répondre aux besoins des PME, de les accompagner et de leur permettre d'avoir des outils nécessaires pour travailler en toute sécurité. Le DSI Club Congo est en train de créer un nouveau métier dans le pays, celui de technicien Linux et SI-PME adossé à une nouvelle formation numérique en administration Linux et SI-PME.

L'initiative du DSI Club Congo a été louée par les stagiaires. « Je suis heureux de participer à cette formation. Je souhaite bien m'adapter aux systèmes, bien les appréhender et les comprendre pour être performant, car ce sont des systèmes que la plupart des sociétés de la place utilisent. Notre mission consistera, entre autres, à sécuriser les informations des entreprises, leur permettre de bien travailler et de gagner la confiance des clients. », a confié Verdant Safou Sounda.

D'après Aymar Paterne Bazebizonza, secrétaire général du DSI club Congo, les meilleurs stagiaires seront mis directement sur des projets avec les PME. De ce fait, ils apprendront un minimum de notions d'organisation personnelle et d'autonomie. À la fin, les stagiaires recevront des certificats qui devraient être reconnus par l'État congolais. «La procédure pour que ces certificats soient reconnus par l'État est en cours et devrait aboutir d'ici peu», a-t-il signalé.

La troisième phase du plan d'action du DSI club Congo pour permettre aux PME de tirer profit du potentiel numérique (se développer grâce au numérique et de doper leur croissance à partir du commerce électronique) est en attente. Elle portera sur le passeport pour l'économie numérique-DigiPass. Outre l'ONG Yekolab qui s'occupe de l'encadrement pédagogique, ce projet a pour autres partenaires techniques : Ofis pour le développement du socle SI-PME, Total E&P Congo pour le pilotage et l'assistance technologique et la Chambre consulaire de Pointe-Noire.

Rappelons que c'est le 24 novembre dernier que se sont tenus les deuxièmes Rendez-vous de l'économie numérique organisés par le DSCI club Congo, en partenariat avec la Chambre consulaire de Pointe-Noire, en présence des ministres Yvonne Adélaïde Mougany des PME, Léon Juste Ibombo du Numérique, et Bruno Jean-Richard Itoua de l'Enseignement supérieur et parrain du DSI Club.