Congo-Brazzaville: Vie associative - La dobe veut diversifier ses activités agricoles

Il s'agit là, ont déclaré les membres de la Dobe, d'un plan de soutien qui doit permettre de renforcer les capacités du gouvernement en matière de développement agricole et de renforcement de la sécurité alimentaire dans le pays. Cependant, pour mener ce projet à bon port, la Dobe doit bénéficier des services d'assistance technologique et agro-industrielle dont elle a tant besoin, a indiqué Bernard Adjobi.

En effet, maïs, ciboules et toutes sortes de légumes ont été plantés sur un terrain de plus d'un hectare. Aujourd'hui, les membres de cette association ont une seule idée en tête : diversifier leurs cultures afin de leur permettre non seulement de se démarquer mais également de faire grandir leur exploitation. La Dobe envisage de développer d'autres activités agricoles avec l'introduction de nouvelles semences comme le bananier, le manioc et bien d'autres. Elle entend ainsi mettre en place de nouvelles techniques de production et de développement des cultures maraîchères.

