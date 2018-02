Congo-Kinshasa: Kasaï - La Confédération Caritas Internationalis assiste six cents ménages déplacés

Une distribution de l'aide humanitaire sur le site de la paroisse Saint-Augustin, dans la commune de Kanzala, à Tshikapa, a démarré, depuis le 1er février.

L'assistance constituée de vivres et non-vivres concerne les déplacés, victimes des violences des milices Kamuina Nsapu, comme l'a fait savoir le père Pierre Mulumba, coordonnateur de la Caritas-développement Luebo, lors de la distribution ."Nous sommes réunis ici pour assister nos frères et sœurs qui ont été victimes des violences liées aux affrontements ayant déchiré notre province du Kasaï les mois passés, à cause du phénomène Kamuina Nsapu", a-t-il dit. Six cents ménages, soit trois mille six cents personnes déplacées ou retournées et familles d'accueil, ont été ainsi assistés en vivres et articles ménagers essentiels sur trois sites dans la ville de Tshikapa et ses environs.

Chaque ménage a recu un sac de 25 kilos de farine de maïs, 15 kilos de haricot, 3 kilos de sel de cuisine et trois litres d'huile végétale. "Ces vivres seront complétés dans quelques jours par des articles ménagers essentiels constitués de couvertures, pagnes, friperies pour enfants et adultes, savons de toilette, savons de lessive, gobelets, assiettes, seaux, bidons, casseroles, cuillères, louches et kit de dignité pour les femmes.", a rassuré le père Mulumba. Au total trois cents ménages ont été servis le premier jour au site de Service d'assistance médicale indigènes (Sami) de la paroisse Saint-Augustin.

Pour le deuxieme jour, la distribution a concerné une centaine de ménages au site Kizito, avant la clôture, le 3 février, par le site Abattoir. Tous ces six cents ménages bénéficieront aussi des articles ménagers essentiels dont le lot attend encore d'être complété. Notons que depuis le déclenchement des affrontements meurtriers qui ont causé des atrocités innommables dans le Grand Kasaï, l'Église catholique n'a cessé de témoigner de sa solidarité agissante en faveur des victimes. En effet, celles-ci ont, pour la plupart, perdu leurs proches et des biens essentiels car obligées de fuir en catastrophe leurs habitations pour sauver leurs vies.

Pour soulager la souffrance de cette population meurtrie et sauver des vies, le réseau Caritas en RDC s'est mobilisé dès les premières heures de cette crise du Kasaï sous la houlette de la Conférence épiscopale nationale du Congo et des évêques des diocèses particulièrement touchés, avec l'appui du secrétariat général de la Caritas Internationalis et de certains de ses partenaires. Caritas Luebo a déjà assisté cinq cents ménages déplacés avec une aide humanitaire financée par la Caritas Allemagne et distribuée à la paroisse Saints-Martyrs. Cinq cents autres ménages déplacés ou retournés ont reçu un kit de dignité pour femme, avec l'appui de l'UNFPA.

Les six cents ménages déplacés et familles d'accueil ont été servis sans tenir compte de leurs religions, grâce à la contribution des membres de la Confédération Caritas Internationalis suivants : Cordaid, CRS, Secours catholique, Caritas Corée, Caritas Japon, Caritas International Belgique, Caritas Italia et Caritas Espagne. « Maintenant, nous sommes en train d'assister mille neuf cent quatre-vingt-quatorze autres ménages avec un kit wash (eau, hygiène et assainissement) dans les huit aires de santé où nous avons aménagé vingt-cinq sources d'eau et quarante-sept portes d'ouvrages hydro-sanitaires dans la Zone de Luebo, avec le financement de l'Unicef. Nous continuons à nous battre pour notre population », a rappelé le coordonnateur de Caritas-Développement Luebo, ayant également cité la propre intervention de sa structure pour d'autres ménages en détresse.

Les personnes à assister étant encore nombreuses et leurs besoins non totalement couverts, Caritas Congo ASBL continue à plaider pour plus de solidarité en faveur de ces victimes dans le Grand Kasaï.