Cote d'Ivoire: Udpci - La délégation du Lôh-Djiboua en formation

L'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire (Udpci) a organisé, du 3 au 4 février, à l'hôtel Iroko à Divo, un atelier bilan de ses actions et de son implantation à Divo, Guitry et Lakota. Cette rencontre a été initiée à l'intention des secrétaires régionaux, de section, des comités de base, des structures spécialisées du parti de la région du Lôh-Djiboua.

Selon Dr Famoussa Coulibaly, secrétaire régional, directeur de cabinet du président de l'Udpci et député de Divo-commune, cet atelier s'inscrit dans le cadre global du renforcement des capacités des responsables du parti arc-en-ciel de la région. Il s'agissait d'inculquer leurs idéaux aux militants.

Mais aussi de faire le bilan des actions de structuration menées en vue d'implanter le parti de feu le général Robert Guéi dans les départements de Divo, Guitry et Lakota.

Pour lui, le bilan est très positif. Car, soutient-il, concernant cette région, le député de Divo-commune et le maire de Guitry sont des militants de l'Udpci, tout comme un vice-président de conseil régional et des conseillers régionaux et municipaux.

Le représentant de la direction de l'Udpci, Dely Mamadou, premier secrétaire général adjoint du parti, a indiqué que ce genre d'ateliers régionaux est une grande première. Divo, selon lui, est une école en termes d'engagement politique. Il a indiqué que l'enjeu, c'est de faire avancer le parti.

Au cours de ces deux jours, les 95 participants ont eu droit à deux conférences prononcées par le député de Dimbokro, Yao Kouadio Séraphin et Dr Diomandé Gondo sur les thèmes suivants: "Udpci, de la création à nos jours: acquis et perspectives" et sur "La stratégie électorale".