Sénégal: L'ISRA invite à une approche multidisciplinaire pour atténuer les effets des changements climatiques sur l'agriculture

Pour sa part, le conseiller technique au ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Modou Mboup, ces assises permettront aux acteurs du système national de recherche agricole, agro-pastoral et halieutique, "de s'approprier des technologies et d'échanger sur les axes stratégiques pour le développement de l'agriculture".

"Nous espérons que ces journées vont durer dans le temps, elles seront un rendez-vous national et international que nous allons organiser chaque deux ans, pour pouvoir interagir sur les résultats des recherches dans les domaines d'agriculture, des produits laitier, halieutique, etc.", a relevé le directeur général de l'ISRA.

Dr Fall intervenait à l'ouverture des journées scientifiques de son institution axées sur le thème : "Changements climatiques et développement durable : adaptation des acteurs et nouveaux paradigmes de la recherche".

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.