Afrique de l'Ouest: Épidémie - Attention à la fièvre de Lassa

Aussi le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique demande-t-il à toute personne présentant les signes d'une forte fièvre suivie d'un malaise généralisé, d'une faiblesse et de douleurs musculaires de se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche.

- lutter contre la présence des rongeurs dans les lieux d'habitation et tout lieu recevant du public (hôtels, restaurants, maquis, etc.)

- laver à l'eau propre et au savon tous les ustensiles de cuisine et les conserver à l'abri des rongeurs ;

Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri d'un risque de propagation de la maladie. Principalement à cause du flux de mouvement des populations entre les pays de la sous-région. D'où l'invitation au respect des mesures suivantes:

Les symptômes de la fièvre de Lassa sont très variables et non spécifiques, ce qui rend souvent difficile le diagnostic clinique aux premiers stades de la maladie. D'où la nécessité absolue du diagnostic biologique effectué dans un laboratoire de référence pour la confirmation de tout cas suspect.

Cette pathologie se manifeste par un syndrome pseudo grippal avec une fièvre élevée associée à des céphalées, des nausées et vomissements ainsi qu'une une fatigue intense et peut se compliquer par des hémorragies mortelles.

La menace de contamination est renforcée par la proximité de la Côte d'Ivoire avec des pays déjà affectés tels que le Nigeria, le Bénin et la Guinée. Devant cette urgence de santé publique, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a opté pour la sensibilisation des populations.

