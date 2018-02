Sénégal: Moubarack Lô - Il faut "une volonté politique forte pour réussir l'intégration régionale"

M. Ndiaye a fait noter que "notre zone continue d'être confrontée à de vrais défis sécuritaires qui ont pour nom : terrorisme, criminalité transfrontalières et cybercriminalité et il nous faut en tant qu'Etat souverain renforcer, en collaboration avec les acteurs de la communauté internationale, notre capacité de faire face à cette nouvelle menace".

Revenant sur le Thème de ce forum de trois jours, M. Lô a appelé à orienter la réflexion sur des questions sécuritaires, de politique économique et monétaire, sur la bourse régionale, sur la jeunesse, sur les infrastructures ferroviaires et énergétiques, etc.

Dakar — Le conseiller spécial et économiste en chef du Premier ministre, Moubarack Lô a estimé, lundi à Dakar, qu'une intégration régionale réussie doit passer par une "volonté politique forte" des Etats et des organisations sous régionales "efficaces".

