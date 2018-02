Mali: Accès à l'énergie et à l'eau potable - Relever d'ici l'horizon 2020

Le ministre l'Energie et de l'Eau a rappelé qu'avant l'arrivée d'EDM, l'entreprise KAMA-SA assurait la fourniture de l'électricité en centre isolé à Séribala. Il a adressé ses vifs remerciements à cette entreprise pour son rôle de pionnier dans l'électrification au Mali en général et le soin particulier qu'elle a mis dans le service partout où elle a opéré.

Malick Alhousseini a ajouté que grâce à la volonté politique affichée du président Ibrahim Boubacar Keita, qui a dédié 15% du budget national à l'agriculture et son fort engagement à développer l'Office du Niger, il est apparu essentiel d'œuvrer à l'électrification de ces deux localités et leur dotation en un système d'adduction d'eau potable.

En procédant à la remise des équipements d'eau potable et d'électricité en zones semi-urbaines et rurales, le ministre de l'Energie et de l'Eau a indiqué que Dougabougou et Séribala sont situées au cœur de l'Office du Niger, un outil privilégié de la souveraineté alimentaire de notre pays et de la sous-région ouest-africaine.

Malick Alhousseini a donné l'assurance, au nom du gouvernement, que dans le cadre du programme présidentiel d'urgences sociales d'accès à l'énergie et à l'eau potable, pour la période 2017-2020, toutes les localités de la zone seront électrifiées et dotées de systèmes modernes d'adduction d'eau potable d'ici l'horizon 2020.

C'est le défi qu'ambitionne de relever le ministre de l'Energie et de l'Eau qui vient de faire un tour dans des localités de l' Office du Niger où il s'est imprégné des préoccupations majeures des populations en zones semi-urbaines et rurales de cette partie de la région de Ségou.

