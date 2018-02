Sénégal: Semences pré-base de riz - Plus d'un million de tonnes produites en 2017

Le thème de cette première édition des journées scientifiques de l'Isra porte sur : «Changements climatiques et développement agricole durable : stratégies d'adaptation des acteurs et nouveaux paradigmes de la recherche ». Ces journées vont durer quatre jours (5 au 8 février).

Cet engagement de l'Etat est réaffirmé avec l'appui à la réalisation de fermes semencières dans les centres de l'Isra », a révélé Alioune Fall. En termes de création variétales, poursuit-il, cinq variétés de niébé et trois variétés de sorgho sans tanin ont été homologuées en 2016 et 2017 et 14 variétés de riz de qualité en 2017.

Selon M. Fall l'Etat du Sénégal s'est résolument engagé vers l'autosuffisance pour les grandes cultures comme le riz, l'arachide, l'oignon et la pomme de terre. Pour arriver à cet objectif, il souligne que la recherche a un rôle à jouer en amont notamment à travers la création de variétés adaptées et la mise à disposition de semences de pré-base de qualité.

C'est parti pour la première édition des journées scientifiques de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra). Durant quatre jours, les chercheurs vont se pencher sur le thème « Changements climatiques et développement agricole durable : stratégies d'adaptation des acteurs et nouveaux paradigmes de la recherche ».

