Mali: Fonds pour le Développement Durable - 23 milliards FCFA attendus

Et pour la mise en œuvre de sa politique économique et sociale, prenant en compte les principes du développement durable, le Gouvernement s'est résolument engagé à réaliser des projets de développement ayant des impacts socio-économiques importants.

Le ministre de l'Economie et des Finances fait savoir que le Fonds pour le Développement Durable est un programme dont la gestion sera confiée à un Comité de Pilotage et un Comité de Gestion. Ces Comités vont travailler sur la base de l'identification des problèmes mais aussi, sur la base de l'application de l'Accord pour la paix et la réconciliation.

Ce fonds sera généré par la contribution générale de solidarité, la contribution de solidarité sur les billets d'avions, la taxe de solidarité et de lutte contre le tabagisme, le droit de sortie du coton et l'impôt spécial sur certains produits. Les recettes attendues de ces prélèvements s'élèveront à près de 23 milliards 948 millions FCFA.

Il faut noter que l'objectif visé par la création de ce Fonds est de disposer de ressources financières adéquates et prévisibles, dédiées au développement harmonieux et équilibré de toutes les régions du Mali tout en permettant de combler progressivement le retard de développement entre celles-ci sur une période allant de 10 à 15 ans.

Pour la circonstance, l'Assemblée nationale a adopté aussi le projet de loi portant modification de la loi n°06-067 du 29 Décembre 2006, modifiée, portant code général des impôts et le projet de loi institution de taxes et prélèvement divers.

Cette indication a été faite par le ministre de l'Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé, qui vient de convaincre les élus de la nation lors de l'examen et le vote du projet de loi portant création du Fonds pour le Développement Durable.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.