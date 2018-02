Congo-Brazzaville: Banque - La BMCE projette d'élargir la gamme de produits de la LCB

« Nous avons réaffirmé l'appui apporté par un actionnaire et gestionnaire d'une banque majeure dans le paysage congolais, réaffirmé notre soutien et notre engagement de continuer d'être présent, en tant qu'acteur et de mobiliser les ressources humaines et le savoir-faire, en intime collaboration avec nos partenaires congolais dont l'Etat, dans l'intérêt de l'inclusion financière au Congo », a indiqué l'administrateur de la BMCE.

« Nous avons informé le président de la République des projets que nous envisageons pour la LCB, notamment dans le domaine de mobile banking et de la formation puisque la LCB crée sa propre académie. Nous souhaitons que la LCB puisse être une banque enracinée au Congo, en même temps qu'elle appartient à une communauté plus large, panafricaine étant donné que le groupe BMCE Africa est considéré par le Fonds monétaire international comme l'un des sept grands groupes panafricains », a déclaré Brahim Benjelloun Touimi.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.