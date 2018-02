Afrique: Chan 2018 - Le Maroc surclasse le Nigeria en finale, le Soudan en bronze

Cette 5e édition du Chan s'achève donc dans une certaine logique sportive, puisque le pays vainqueur de la Ligue des champions 2017, remportée par le Wydad de Casablanca, a raflé la mise. Mais cela ne doit pas occulter l'absence de nations, outre le Maroc, dotées des championnats les plus structurés et des meilleurs clubs du continent (Tunisie, Egypte, RDC, Afrique du Sud, Sénégal). Cela s'est, d'ailleurs, parfois ressenti sur le niveau global.

Cerise sur le gâteau, El Kaabi donnait plus d'ampleur au score (4-0, 73e), inscrivant son 9e but du tournoi.

En surclassant le Nigeria, dimanche à Casblanca, les Lions de l'Atlas inscrivent leur nom au palmarès du Chan. Ils succèdent ainsi à la RDC, sacrée en 2009 et 2016, à la Tunisie, couronnée en 2011 et à la Libye, victorieuse en 2014.

