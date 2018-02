Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Le pays et le Brésil envisagent de signer des accords de coopération

Le sujet a été évoqué le 5 février au cours des échanges que le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, a eus avec l'ambassadeur du Brésil au Congo, Raul de Taunay.

Les relations entre le Congo et le Brésil, les questions d'intérêt commun et les axes de coopération dont la recherche forestière ont été au centre de l'entretien. Les deux personnalités ont, à cette occasion, affirmé la volonté d'œuvrer ensemble pour qu'un cadre juridique soit mis en place, dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation. Ceci en vue de la signature du projet d'accord de coopération entre les ministères techniques. « C'est nécessaire que les organismes et les institutions brésiliens qui ont déjà une avance assez spéciale dans ce domaine puissent se rapprocher du Congo pour savoir ce dont ce pays ami a besoin. Le Brésil entretient de bonnes relations avec le Congo, alors je manifeste ici de vive voix la main tendue du Brésil et le désir d'échanger nos expériences, parce que le Congo a aussi beaucoup de choses à nous enseigner », a indiqué le diplomate brésilien à la presse.

En effet, la République fédérative du Brésil possède, dans le domaine de la recherche agronomique et de la foresterie, une expérience exemplaire. Il s'agit notamment dans la sylviculture des essences des forêts denses et des essences à croissance rapide, l'amélioration génétique des arbres de forêts denses ou accroissance rapide et la mise au point des pratiques agro-forestières pour l'amélioration de la fertilité des sols de savanes, a-t-on appris. En recherche agronomique et en foresterie, le Brésil a aussi une expérience très avancée, surtout dans les zones montagneuses et les versants.

Le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou a, de son côté, promis de mettre en place un comité de chercheurs qui va rencontrer leurs collègues brésiliens afin d'élaborer les nouvelles pistes de la coopération entre les deux pays. Ceci dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. De même, le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique travaillera avec la société brésilienne de recherche agricole, Embrapa, qui est un organisme de recherche publique sous tutelle du ministère brésilien de l'Agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement. Créée en 1983, Embrapa compte plus de 8 400 salariés dont 2 125 chercheurs. Elle a pour mission de développer la recherche scientifique et l'innovation technologique durable au bénéfice de la société brésilienne.