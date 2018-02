Afrique: Championnat national d'élite ligue 1 - Diables noirs reprend ses esprits

Dans l'autre rencontre, AS Cheminots a remporté son premier match en trois confrontations. Le club de Pointe-Noire s'est imposé face à Tongo FC 3-0. Dans la ville océane, Niconicoyé a pris le dessus sur la Jeunesse sportive de Poto-Poto, 4 à 1. V. Club et Etoile du Congo se sont séparés à égalité 0-0. Au stade de Madingou, AC Léopards de Dolisie s'est incliné devant Cara qui a ainsi enregistré sa troisième victoire en trois matchs. A Owando, Patronage n'a pas pu tenir tête à AS Otoho qui l'a infligé une défaite de 4-0. A l'image de Cara, le club du département de la Cuvette a trois victoires en autant de rencontres.

Le retour des défenseurs Carof Bakoua, Rosan Varel et des attaquants Kader Bidimbu, Prestige Mboungou, en provenance du Chan, a gonflé le moral des diablotins. Face à SMO lors de la troisième journée, le 4 février au stade Alphonse-Massamba-Débat, Diables noirs n'a pas tremblé devant un adversaire qui, d'ailleurs, n'a pas démérité. Nkolo Lorry a ouvert la marque et Kader Bidimbu a doublé la mise: 2-0, score final. Deuxième victoire de Diables noirs en trois matchs.

