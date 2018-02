Sénégal: Monaco - Baldé salue l'esprit d'équipe et de sacrifice de Monaco

Mené 2-0 après 27 minute de jeu, Monaco a réduit le score à la 31ème minute grâce à Keita Baldé. Mais l'attaquant sénégalais a été expulsé avant la mi-temps, laissant ses coéquipiers en infériorité numérique.

Heureusement, le club de la Principauté finira par l'emporter 3-2. Tout en reconnaissant l'erreur qui a entraîné son expulsion, Baldé salut l'esprit d'équipe et de sacrifice de sa formation.

«On a fait le plus difficile, gagner. On prend deux buts et on revient à 2-2 puis on gagne grâce à l'esprit d'équipe et de sacrifice. Je pense que c'est notre meilleur match dans le caractère », a dit le Lion de la Téranga en zone mixte après la rencontre. « Le rouge, c'est une erreur de ma part, grâce à Dieu on a gagné, c'est ce qui est important », a-t-il ajouté.