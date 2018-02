Mauritanie: Saint-Louis - Les pêcheurs attendent des "résultats positifs" du voyage de Macky Sall à Nouakchott (responsable)

Le président des pêcheurs et mareyeurs de Guet Ndar (Saint-Louis, nord), Ousmane Sarr, dit attendre "des résultats positifs" du déplacement jeudi à Nouakchott (Mauritanie) du président Macky Sall.

"Le président Macky Sall nous a honorés et sa décision de se rendre en Mauritanie, réconforte l'ensemble des populations du quartier pêcheur de Guet Ndar, et nous attendons des résultats positifs pour la négociation des accords de pêche, avec des licences de pêche diversifiées", souligne M. Sarr.

Il s'exprimait lundi lors d'une assemblée générale des acteurs de la pêche, au quai de pêche de Guet Ndar, pour manifester leur reconnaissance et leurs remerciements au président Sall.

Le président de la République Macky Sall a annoncé samedi à Saint-Louis, qu'il se rendra jeudi en Mauritanie, pour évoquer avec son homologue Mohamed Ould Abdel Aziz toutes les questions intéressant les deux pays voisins, dont la question des licences de pêche.

Outre la question de l'exploitation du gaz à la frontière sénégalo-mauritanienne, le Sénégal et la Mauritanie doivent trouver une solution à la question des licences de pêche, de manière à ce que les pêcheurs sénégalais puissent opérer dans les eaux territoriales mauritaniennes dans des conditions respectueuses de la législation en vigueur dans ce pays, a dit le président Sall.

Le président des pêcheurs et mareyeurs de Guet Ndar a par ailleurs appelé les présidents Macky Sall et Mohamed ould Adel Aziz, à tout mettre en œuvre pour permettre aux acteurs de la Mauritanie et du Sénégal de pratiquer leurs activités halieutiques dans des conditions acceptables et sans encombre.

Selon lui, les peuples sénégalais et mauritanien sont unis par le sang et l'histoire et sont condamnés à vivre ensemble dans la paix et la solidarité.