Cote d'Ivoire: Emmanuel Eboué - L'Ivoirien revient sur son calvaire

Sans club depuis son départ de Sunderland en mars 2016, Emmanuel Eboué est totalement ruiné après le divorce avec sa femme. En décembre dernier, le joueur ivoirien évoquait sa galère dans un entretien accordé à un média anglais. Lors d'un entretien accordé à Canal+ dimanche, Eboué est revenu sur les moments difficiles qu'il traverse.

« J'ai le cœur qui saigne... je ne mérite pas ça. Je n'ai pas souhaité ça mais c'est arrivé. Ce sont les conséquences de mon divorce, un jour je me suis rendu à la banque pour me renseigner et je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'argent sur le compte. Je n'y croyais pas. Je ne pouvais pas penser qu'avec la personne avec qui tu vis, avec qui tu as des enfants, cela allait arriver.

On voit ça dans les films... J'ai été naïf, je le sais. (... ) J'ai connu la dépression, à un moment je m'enfermais et je ne sortais pas, j'avais honte, je suis obligé de me cacher car je ne voulais pas que l'on me reconnaisse », a confié l'ancien joueur d'Arsenal et de Galatasaray.