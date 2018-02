Tunisie: La JSK ne répond plus !

Rehausser le moral

Depuis son arrivée, le coach aghlabide a travaillé le côté moral de ses protégés pour retrouver la sérénité. En revanche, ces efforts manquaient d'assistance de la part des dirigeants. Les contestations répétitives des joueurs à cause de leurs arriérés dépistent le progrès technique. Et le coach Kaderi d'expliquer : « Cette élimination est dure pour les joueurs. Toutefois, il faut reconnaître les difficultés et le manque de préparation à cette rencontre à cause des problèmes administratifs et monétaires du club. Nous espérons dépasser les séquelles de cet échec et reprendre nos repères par la suite ».

Le match de la coupe face à l'ASS a montré que la faiblesse administrative des dirigeants est capable de semer la zizanie dans le groupe alors que les joueurs ont besoin de confiance et d'assistance. L'on s'interroge si les joueurs pourraient préparer la suite de la compétition dans une ambiance aussi tendue ?