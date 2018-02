Tunisie: Bientôt l'ajout du Géoparc au réseau mondial des parcs géologiques

L'ONM organisera un workshop, le 8 février, à Médenine, en vue de présenter les résultats de l'étude de faisabilité, la feuille de route et la conception préliminaire des étapes d'implantation de ce Géoparc et les délais de réalisation élaborés en collaboration avec les experts de Swiss Contact, qui seront discutés par 100 responsables des structures nationales et régionales, a-t-il indiqué dans une déclaration à l'Agence TAP.

Le responsable a souligné que ce projet a été motivé par la richesse patrimoniale de la région du Sud-Est tunisien, laquelle se distingue par un registre paléontologique unique (traces de pas de dinosaures, des géosites remarquables (Jebel Tebada de Médenine et empreintes de plantes supérieures datant du crétacé inférieur), des sites archéologiques et historiques et des vestiges de techniques ancestrales dans la gestion de l'eau.

L'ONM a implémenté le premier musée géologique «Musée de la mémoire de la terre à Tataouine», en 2000, et a lancé un projet dédié à la valorisation de ce patrimoine naturel en 2016.

Le réseau mondial des parcs géologiques comporte actuellement 127 parcs répartis sur 35 pays, dont un seul est en Afrique (Magoun au Maroc).