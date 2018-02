Tunisie: Défis et menaces

Face aux efforts qu'ils fournissent pour garder le cap dans les disciplines dites «nobles», leur déception n'en est que plus grande lorsqu'ils se voient attribuer de très modestes notes dans les matières précitées. Et, du coup, c'est la moyenne générale qui est impactée.

Cette situation est intenable et pèse, lourdement, sur l'équilibre de ces jeunes d'autant plus qu'ils ne trouvent aucun appui de l'administration. Livrés à eux-mêmes, ils se confient peu à leurs parents ou à l'administration de peur de représailles de la part de leurs camarades. Il faut le dire, il n'y a pas de personnel formé pour les encadrer ou pour les conseiller. Le peu de surveillants qui existent ne suffit pas à gérer le quotidien.

Notre société s'installe lentement, mais sûrement, dans la médiocratie et, par conséquent, a horreur de l'excellence et du mérite.

Or, ce que nos élèves subissent (même si cela paraît normal) est de nature à interpeller les responsables pour qu'ils réagissent et épargnent ces corvées handicapantes à ces futures élites.

Les meilleurs élèves, dans une classe, sont chargés des tâches les plus ingrates. Comme ils sont, généralement, «sages» et disciplinés en comparaison avec l'écrasante majorité de leurs camarades, on les «gratifie» d'une responsabilité ; celle de chef de classe. Ainsi ils devront servir de courroie de transmission entre les professeurs et l'administration. Dans plusieurs cas, c'est ce chef de classe qui accompagnera un élève exclu auprès des responsables et perdre, ainsi, un temps précieux.

Il suffit de voir ce que chaque bon élément est chargé de faire pour comprendre le sens et les orientations qu'on veut imprimer ainsi que les traditions et habitudes qui sont installées dans ce domaine.

