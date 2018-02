Tunisie: Le vent dans le dos !

La preuve par quatre pour un ensemble clubiste qui a tué le suspense dès la première mi-temps. Ghazi Ayadi d'entrée, Tijani Belaïd en abordant le premier quart d'heure, puis Ali Abdi ont fini par matérialiser la supériorité manifeste du tenant de l'épreuve avant la pause.

Volontaire sans plus, l'équipe de Chebika a tenté de tenir tête sans pour autant trouver la faille. Certes, les locaux ont raté un penalty, arrêté par Atef Dkhili. Sauf qu'au moment où ils commençaient à carburer, signant au passage un fort joli but, le CA a vite fait de reprendre l'ascendant, clôturant la marque par un quatrième et dernier but. Mission accomplie donc pour des Clubistes qui retrouveront Sbikha, vainqueur de la JSK, au tour suivant.

Face à Chebika, Bertrand Marchand a aligné les Dkhili, Jaziri, Tka, Ben Yahia, Abdi, Ouedhrfi, Khelil, Ghazi Ayadi, Tijani Belaïd, Mejri et Chamakhi. Un onze d'attaque qui a eu raison de l'embryonnaire équipe d'en face. Sans être flamboyant, le CA a donc déroulé. Alors que les locaux ont livré une première mi-temps convaincante pour un divisionnaire qui joue le tenant, les Clubistes les ont punis grâce à leur détermination et leur assurance.

En seconde période, le club de la capitale a gardé le contrôle du ballon et Chebika n'est pas parvenu à réellement inquiéter Atef Dkhili. Le CA a tué tout suspense dès la première mi-temps, scellant le sort du match assez tôt. C'était prévisible, même si l'on s'attendait à une tout autre résistance de la part des locaux dans leur fief. Ces derniers ont finalement subi la loi d'un CA en réussite depuis quelque temps déjà. En y ajoutant deux bonnes parades du gardien clubiste, digne remplaçant de Seif Charfi, blessé, cela a suffi au CA pour passer sans tracas au tour suivant.

Un CA qui a encore su prendre l'adversaire à la gorge d'entrée.

Ce qui dénote de consignes claires du staff technique à ce propos.

Face aux assauts clubistes, il est vrai pas tous fulgurants, Chebika n'avait que son courage à opposer. Les locaux ont d'ailleurs vite compris que l'issue du match serait défavorable.

Incisif dès les premières minutes de jeu avec un trident offensif au travail, le CA a rugi et s'est vite mis à l'abri. Le ciel clubiste est ainsi plus bleu que jamais. En espérant que la météo ne change pas trop pour les Clubistes à l'avenir! Franchement, depuis le départ du Lombard Marco Simone, la transition assurée par Kamel Kolsi et l'avènement salutaire de Bertrand Marchand, le CA a radicalement changé de visage. On ne sait pas ce que les Clubistes ont mangé avant les fêtes de fin d'année, mais on peut supposer que c'était du lion !

Un appétit gargantuesque

Depuis quelque temps déjà, Ghazi Ayadi et ses coéquipiers ont en effet montré un bel appétit, ne faisant qu'une bouchée de plusieurs adversaires. A coup de succès amples, logiques et mérités venus couronner des prestations collectives de qualité, ils se sont montrés propres et appliqués. Un CA de plus en plus soucieux de construire ses actions, même si, là, il a surtout profité des largesses défensives de son adversaire pour dérouler son jeu. Neutralisé dans l'axe, étouffé au milieu et muselé en attaque, Chebika ne pouvait rivaliser avec un adversaire d'un tout autre calibre, qui, plus est, s'est même délecté par moments. Bref, le CA a été le principal animateur d'une partie à sens unique.

Un CA qui s'affirme à mesure que la saison avance, même si l'adversaire de dimanche n'a pas fait le poids. Mené très tôt dans le match et incapable d'opposer un semblant de résistance à son hôte, Chebika a subi la loi d'un CA supérieur sur tous les plans. Avec un bloc très bas dès le coup d'envoi, incapables d'instaurer le moindre pressing, ils n'ont jamais fait mystère de leurs intentions. Le CA n'a même pas eu besoin d'être génial pour infliger une raclée à son adversaire du jour. L'envie était clubiste, la maîtrise aussi. Il a suffi au CA de mettre le pied pour cueillir un succès tranquille. Du point de vue global, sur l'ensemble de ses dernières sorties, plus les semaines passent, plus le Club Africain semble avoir la carrure pour retrouver les hautes sphères. Avec des victoires nettes et sans bavure, il a certes lancé sa saison sur le tard, mais de toute évidence, les perspectives sont radieuses avec un CA en pleine bourre, le vent dans le dos comme on dit !