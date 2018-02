Tunisie: De déboires en déboires

D'autre part, l'ESZ a perdu un premier match par réserves techniques au profit du CAB. Puis, elle a perdu trois autres points contre l'USBG, lorsque la partie a été arrêtée par l'arbitre après 45 minutes de jeu. Et, jamais deux sans trois, puisqu'elle a formulé des réserves techniques contre la participation de Ammar Jemal dans la rencontre disputée, mercredi passé, face à l'ESS et elle attend l'avis de la Ligue nationale de football professionnel (Lnfp).

Gros consommateur d'entraîneurs !

Et, durant la phase de l'aller seulement, l'ESZ a fait appel à quatre entraîneurs : Lassaâd Maâmmar, Noureddine Bourguiba, Mounir Rached et enfin Ridha Jeddi. Un record ! L'équipe n'a gagné aucun match lors de toute la première moitié du championnat. Par conséquent, elle a débuté l'opération sauvetage beaucoup plus tôt que d'habitude.

Elle vient enfin de perdre aux seizièmes de finale de la coupe de Tunisie contre un club de troisième division, le SC Moknine. Ces deux défaites concédées au Sahel, cette semaine, face à l'ESS et au SCMoknine, ont fait des remous dans les milieux sportifs à Zarzis. L'élimination en coupe face à une équipe divisionnaire était la goutte qui a fait déborder le vase. Une frange des supporters pointe du doigt l'entraîneur. D'autres imputent la responsabilité de cet échec aux joueurs ayant participé à ce match. Quoi qu'il en soit, l'équipe a, plus que jamais, besoin du soutien de tout son public à l'heure actuelle.

Le match qu'elle disputera ce dimanche contre le ST est considéré comme la dernière cartouche. Tout le monde est donc averti !