Tunisie: On s'y attendait !

En effet, tout le monde voyait venir une nouvelle déconvenue malgré le fait que l'équipe de Bab Souika domine le championnat national avec une avance consistante (8 points) difficile à rattraper. On sentait qu'elle a perdu de son mordant habituel et qu'elle n'arrive plus à imposer le respect. Tout simplement elle est devenue prenable.

Pourtant, contrairement à ses trois derniers matches de championnat, l'EST a affiché un léger mieux sur le plan de la construction du jeu et de la progression avec le ballon, ce qui lui a permis de se créer plusieurs occasions de but. Mais le problème c'est qu'au niveau de la concrétisation, c'est le désert! On peut même dire qu'elle a joué de malchance tellement le mauvais sort s'est acharné sur elle, surtout avec le ratage d'un penalty botté par Saâd Bguir à la 57'.

Tout cela n'enlève rien au mérite de l'ESMétlaoui qui vient d'écrire la page la plus glorieuse de son histoire jamais enregistrée jusque-là. C'est que, grâce au but signé par Idrissa Niang à la fin de la deuxième prolongation de jeu (117') et à son rendement plus qu'honorable durant tout le match, l'ESM se trouve loin d'avoir volé sa qualification aux dépens du leader du championnat. D'ailleurs, la qualité du jeu dont les Sudistes ont régalé tous ceux qui ont vu ce match conduit à la question : pourquoi l'ESM ne joue-t-elle pas toujours de la même manière puisqu'elle en a les moyens? Avec ce niveau très compétitif, susceptible de lui permettre de rivaliser avec les grands, l'ESM pourrait aisément jouer les tout premiers rôles.

Que d'aberrations!

Revenons à la prestation de l'Espérance. A vrai dire, on peut résumer l'analyse du match en quelques mots : l'Espérance a commis un énorme gâchis d'occasions de but devant un adversaire qui lui a donné la meilleure des répliques dans un match devenu du coup indécis jusqu'au coup de sifflet final, alors qu'on s'acheminait vers les tirs au but. Mais il y a quand même beaucoup à dire à propos des choix et du coaching de Mondher Kbaïer. Lesquels choix riment parfois avec l'aberration.

Il y a tout d'abord le choix de l'homme qui devait tirer le penalty de l'EST, en l'occurrence Saäd Bguir. Ce choix, abstraction faite de la manière avec laquelle Bguir a tiré ce penalty, va prendre beaucoup de temps avant d'être effacé de la mémoire des supporters espérantistes. La bourde monumentale de Kbaïer consiste à vouloir «renouveler» sa confiance en son joueur qui, il y a à peine quelques jours, avait fait un pareil ratage. Eh bien, au lieu de remettre en confiance ce joueur au moral déjà affecté en raison de sa longue petite forme, il lui a au contraire compliqué davantage l'existence. Pis encore, il le fait sortir et le remplace quelques minutes seulement après avoir raté le penalty. Ce fut, à mon avis, l'estocade finale qui risquerait de compromettre irréversiblement le parcours de ce joueur à l'EST qui a désormais la large frange intransigeante des supporters sur le dos.

Quelques bons signes quand même

L'autre aberration, plus grave encore, concerne Ghaïlane Chaâlali. Ce joueur international, qui ne triche jamais dans l'effort, se blesse au cours de la deuxième mi-temps et fait plusieurs fois signe au banc de touche pour être remplacé. Mais personne ne bronche, bizarrement ! On a préféré le maintenir sur le terrain malgré le fait qu'il boitait. On n'arrive pas à trouver une explication plausible au fait de retenir un joueur amoindri physiquement même s'il s'agissait d'une pièce maîtresse.

En dépit de tout cela, on ne doit pas faire un drame de ce nouveau faux pas du doyen des clubs tunisiens qui reste le plus capé en matière de coupes de Tunisie, bien loin devant ses rivaux avec 14 titres. De plus, il y a eu quelques signes positifs dans ce match qui augurent un meilleur rendement de l'EST à l'avenir. Comme on vient de le préciser, l'EST est en train de recouvrer son efficacité en ce qui concerne l'accentuation du rythme et la création d'un bon nombre d'occasions de but.

Les choses iront fort probablement pour le mieux avec le retour de Taha Yassine Khénissi et Maher Ben Sghaïer. De plus, les revenants Youssef Blaïli et Mohamed Ali Moncer ont laissé entrevoir de respectables potentialités offensives qui pourraient aider l'équipe à retrouver toute son inspiration et toute sa force de frappe. Tant mieux car ça tombe à pic avec le démarrage de la compétition africaine dans quelques jours.