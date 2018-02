Tunisie: Nouvelles dynamiques en Tunisie

Le salon Maghreb-Orient du livre est un rendez-vous annuel organisé par l'association Coup de Soleil et l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient, Iremmo.

Khedija Cherif a apporté un témoignage sur le rôle de Mohamed Charfi lors du congrès de la Ligue tunisienne des droits de l'Homme en 1985, notamment concernant la rédaction de la charte de la ligue. «Il s'est beaucoup mobilisé pour les droits et la démocratie et a pu trouver un équilibre entre les parties en se basant sur la déclaration universelle des droits de l'Homme», souligne Cherif.

Ahmed Mahiou a rappelé l'attachement et la ténacité de Charfi à construire le Maghreb arabe uni en 1982 et sa réussite à créer une plate-forme à cette époque.

Par ailleurs, un hommage a été rendu au juriste et défenseur des droits de l'Homme, Mohamed Charfi. Des témoignages sur le parcours de Charfi comme l'un des porteurs du projet du Maghreb arabe uni et militant des droits de l'Homme en Tunisie ont été livrés par le doyen de la faculté de droit d'Alger, Ahmed Mahiou, et la militante tunisienne Khedija Cherif.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.