Tunisie: Grave le «bizutage» de Balbouli !

Zemzemi a souligné qu'il a intégré l'équipe Pro en attendant la régularisation de sa situation administrative. Il a ajouté qu'il continuera de travailler pour atteindre le niveau de Mohamed Salah qui fait les beaux jours de son club Liverpool. Par ailleurs, Moataz Zemzemi a déclaré qu'il suit les récentes performances du Club Africain depuis son départ et que le CA est actuellement sur une courbe ascendante. Il a également remercié le président du CA, les responsables et les joueurs pour leur soutien.

L'ex-joueur du Club Africain, Moataz Zemzemi, transféré récemment à Strasbourg, a indiqué que le club français a exprimé son intérêt pour lui depuis plusieurs mois. Il a affirmé que son contrat avec le CA devait arriver à son terme le 30 juin prochain et qu'il a voulu rejoindre Strasbourg dès le mercato hivernal pour que son ancien club bénéficie financièrement de son transfert. Il a ajouté que le Club Africain lui a proposé une offre de prolongation mais n'a jamais évoqué la possibilité d'un prêt de six mois à Strasbourg.

De son côté, Seifeddine Jaziri a inscrit l'unique but de Tanta à la 43e minute. Ce but est le cinquième cette saison pour l'attaquant tunisien.

Pour le compte de la 24e journée de série B italienne, l'AC Cesena a battu Ternana 4-3. Karim Laribi a joué toute la rencontre et a délivré deux passes décisives pour les 1er et 4e buts. Avec cette victoire, le Cesena sort de la zone de relégation en se classant à la 17e place, alors que son adversaire du jour devient lanterne rouge.

