Tunisie: Déficience en attaque

Dimanche dernier, l'attaque «sang et or» a raté le coche. Que de ratages à la pelle et un manque de réalisme flagrant. Résultat des courses : une élimination précoce en Coupe de Tunisie qui vient rappeler aux dirigeants du club que les séquelles de l'échec en Ligue des champions africaines sont toujours là.

La défaite concédée dimanche devant l'Etoile Sportive de Métlaoui et l'élimination qui en a suivi en Coupe de Tunisie mettent Mondher Kebaïer dans une situation difficile, lui qui, comme Ammar Souayah du reste, ne fait pas l'unanimité autour de lui.

Pourtant, la nomination de Kebaïer à la tête de l'équipe senior de football était une décision mûrement réfléchie. Mais pour un entraîneur qui prend le train en marche, ce n'est jamais évident.

La règle veut que, pour juger le travail accompli par un entraîneur, il faut attendre deux mois au minimum avant de tirer les premières conclusions.

La question qui s'impose : les supporters espérantistes allaient-ils se montrer patients et laisser à Mondher Kebaïer le temps de mettre en place son plan de travail ?

Bguir, premier tireur ?

S'il est encore tôt pour évaluer le travail de Mondher Kebaïer, il y a tout de même quelques enseignements à tirer de l'échec essuyé par les «Sang et Or» en Coupe de Tunisie.

Le premier de ces enseignements est que, contrairement à ses habitudes, l'Espérance de Tunis a manqué terriblement de réalisme dimanche dernier, à commencer par le penalty raté par Saâd Bguir et qui constitue, à notre humble avis, le tournant du match pour une Espérance de Tunis en manque d'inspiration dans les trente derniers mètres.

A se demander pourquoi Bguir a conservé son rang de premier tireur alors qu'on aurait dû le ménager, lui qui a raté un penalty lors du match précédent en championnat.

Si, contre le CAB, Jouini a rectifié le tir par la suite en offrant à l'équipe le but de la victoire, rien de tel dimanche à Métlaoui et pour cause : Badri et Bguir ont piétiné dans les trente derniers mètres et, par conséquent, les solutions ont manqué à Jouini.

Et même si l'entrée de Belaïli a apporté une petite plus-value à l'animation offensive, cela n'a pas suffi pour trouver la faille.

Le pire dans l'histoire est que le leader du championnat a concédé dimanche dernier sa première défaite de la saison. Normal pour une équipe à bout de souffle, physiquement et pas seulement : certains joueurs sont saturés mentalement, Bguir en particulier. Quant à Anis Badri, il a montré des signes de régression lors des dernières sorties. La défense n'est pas à son meilleur niveau non plus. En témoigne le but encaissé.

Bref, Mondher Kebaïer a du pain sur la planche. Outre l'encadrement mental, le staff technique doit penser sérieusement à tourner son effectif afin de ménager certains joueurs. Par ailleurs, le temps est venu de faire le remue-ménage. Car la dernière défaite concédée à Métaloui en dit long sur un profond malaise qui secoue l'équipe depuis l'élimination en Ligue des champions.