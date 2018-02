Tunisie: Intégration sociale et de lutte contre le racisme

Une soirée cinématographique a été organisée, samedi, au café culturel Liber'thé, à Tunis, à l'occasion de la présentation du festival du cinéma de la jeunesse Plural+ destiné à encourager les jeunes du monde entier à partager leur vision sur les thèmes de la migration, de la diversité et de l'inclusion sociale. Cette manifestation a été aussi l'occasion pour lancer un appel aux jeunes Tunisiens pour participer activement à la 10e édition du festival.

Créée depuis 2009, à l'initiative conjointe de l'Alliance des civilisations des Nations unies (Unaoc) et de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), le festival Plural+ s'adresse aux jeunes jusqu'à 25 ans du monde entier en les invitant à exprimer leur avis sur les questions d'intégration sociale et de lutte contre le racisme et jouer ainsi leur rôle d'acteurs de changement social positif dans un monde souvent marqué par l'intolérance et les divisions culturelles.

A ce sujet, l'initiateur du festival Plural+ au sein de l'Unaoc, Jordi Torrent, a déclaré à l'agence TAP que l'ouverture de la réception des vidéos (d'une durée minimale de 1mn et maximale de 5mn) pour l'édition 2018 du festival s'effectuera fin février 2018 et se poursuivra jusqu'au 7 juin 2018.

Pour Torrent, l'objectif du festival est d'offrir une plate-forme de distribution internationale de vidéos fait par des jeunes sur les sujets de la migration, l'inclusion sociale et la lutte contre la xénophobie.

S'agissant des prix, le responsable a indiqué que les prix sont répartis en 3 catégories suivant l'âge des participants : une première catégorie concerne les jeunes jusqu'à 12 ans, une deuxième pour les 13 à 17 ans, et la troisième de 18 à 25 ans.

«Les 3 gagnants des prix Plural+ recevront chacun 1.000US$ à l'occasion de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra en automne 2018 à New York», a-t-il ajouté.

De son côté, la cheffe de mission de l'OIM en Tunisie, Lorena Lando, a indiqué qu' à travers ce festival, l'OIM cherche à sensibiliser la société sur le statut des migrants à travers le regard des jeunes afin de connaître leur vision, soulignant que les mini-vidéos proposent un regard fort sincère des jeunes sur des questions jugées «adultes».

Lando a saisi cette occasion pour lancer un appel aux jeunes Tunisiens pour participer à ce festival, signalant dans ce contexte que depuis la création de Plural+, la participation des jeunes Maghrébins reste faible par rapport aux jeunes issus de l'Europe ou du Moyen-Orient.

Une série de vidéos gagnantes de la catégorie (18-25 ans) de l'édition 2017 a été projetée au cours de cette soirée. Des vidéos d'une durée d'1 à 5 mn venues de Syrie, de Turquie, d'Afrique du Sud ou d'Indonésie ont exposé plusieurs sujets abordant la thématique de la migration. Statut des réfugiés dans les pays d'accueil, racisme, discrimination et droits des enfants sont évoqués d'une manière profonde et poétique. La force des mini-vidéos projetées réside dans les messages exprimés alternant en l'espace de quelques secondes à la fois la détresse des réfugiées mais aussi l'indignation et le message de paix lancés par les apprentis cinéastes à leurs sociétés.

Depuis 2009, plus de 1.500 participants de 110 pays ont participé au festival du cinéma de la jeunesse Plural+. Des vidéos gagnantes ont été projetées dans des dizaines de festivals de cinéma et diffusées sur des réseaux de télévision à travers le monde. En 2017, Plural+ a reçu 320 films de 167 pays.