Tunisie: Fousseny Coulibaly perdant sur deux fronts ?

La Coupe arabe des clubs champions aura lieu à Casablanca en 2018. La première édition a vu la participation d'un seul club tunisien, à savoir l'Espérance de Tunis qui a remporté le trophée en Alexandrie. Cette année, des sources proches de l'Uafa ont évoqué la possibilité de faire participer trois clubs tunisiens. L'Espérance, l'Etoile et le CS Sfaxien. Le Maroc serait représenté par le Raja et le WAC. L'Egypte par Al Ahly. L'USMA d'Algérie, Al Marrikh du Soudan, Al Ain des EAU, Ahly Tripoli de Libye, ainsi qu'Ittihad Djeddah et Al Hilal d'Arabie Saoudite.

