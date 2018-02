Tunisie: Des nouveautés en attendant confirmation

De tels projets aussi ambitieux méritent non seulement des moyens matériels, mais également une volonté sincère et une grande détermination.

Comme le samedi est jour férié pour la majorité des Tunisiens, il serait plus intéressant d'y associer les élèves dans le but de dynamiser les activités culturelles. Mais, il faudra, auparavant, introduire des changements décisifs au niveau des programmes ainsi que l'amélioration de l'infrastructure.

L'autre idée plus audacieuse consiste à recourir à la semaine de cinq jours. Cette option concernera, d'abord, les écoles primaires et pourrait s'étendre aux collèges et lycées. L'idée est de faire correspondre le temps scolaire avec le temps socioculturel.

Cela ne va pas sans un système d'évaluation efficace qui prenne en compte le niveau réel des apprenants. Le temps scolaire actuel doit être, donc, remis en cause. Et pas uniquement le rythme.

Les responsables au sein du ministère ne cessent de faire des annonces les unes plus surprenantes que les autres et qui ne manquent pas de soulever la réprobation des syndicats. La dernière en date est l'annonce par le ministre de l'Education du retour au système d'enseignement trimestriel.

Autant de décisions qui ont fait long feu à cause de l'opposition farouche des syndicats de l'enseignement. Bien des discussions ont eu lieu à propos de la mise en œuvre de certaines dispositions susceptibles d'être appliquées sans plus attendre ou en ce qui concerne la reprise des débats sur la réforme.

On pense à l'allègement des programmes, à l'enseignement de la langue française à partir de la deuxième année primaire, à la révision des coefficients, etc.

