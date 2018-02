Burkina Faso: Passations de charges ministérielles - Stéphane Sanou et Clément Sawadogo aux commandes

Le nouveau Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Stéphane Wenceslas Sanou et son collègue ministre en charge de la sécurité, Clément Pengdwendé Sawadogo ont officiellement pris fonction, le lundi 5 février 2018 à Ouagadougou.

Le bal des passations de charges ministérielles consécutives à la mise en place du nouvel exécutif a débuté, le lundi 5 février 2018 dans la capitale, aux environs de 8 heures, avec le nouveau Secrétaire général (SG) du gouvernement et du Conseil des ministres, Stéphane Wenceslas Sanou. Le désormais ex-ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a été installé à son poste par le directeur de cabinet du président du Faso, Seydou Zagré, en remplacement de Thierry Alain Jean-Baptiste Ouattara. Il a félicité son prédécesseur, pour l' « excellence » du travail abattu durant ses trois ans de service. « Nous avons collaboré avec vous durant plus de deux ans au sein du gouvernement et au sein du Conseil des ministres, et nous avons apprécié positivement vos qualités, votre disponibilité et votre sens du devoir bien accompli », lui a-t-il signifié.

Le SG entrant dit espérer compter sur la « franche » collaboration des agents, tout comme son devancier en a bénéficié, pour mener à bien sa mission. « Je reste convaincu qu'ensemble nous réussirons sans ambages nos nobles missions », a avancé M. Sanou. Celui-ci pourra surtout compter sur l'appui de son prédécesseur qui l'a congratulé pour la confiance que le président du Faso a placée en lui. « Le secrétariat général du gouvernement est un service sensible pour la coordination de l'action gouvernementale.

Quand les choses vont bien, il n'y a pas de problème, mais quand il y a un petit couac, c'est la faute du secrétariat général du gouvernement. Vous serez confronté à cela », a-t-il fait remarquer à son remplaçant. M. Ouattara a invité son vis-à-vis à finaliser deux dossiers emblématiques « déjà avancés », à savoir l'appui d'astreinte au profit des agents et la réforme du Journal officiel. Il a, par ailleurs, dressé un bilan de son passage au secrétariat général du gouvernement. « Nous avons fait beaucoup de choses, qu'il serait fastidieux d'énumérer. Nous avons cru en ce que nous faisons, avec engagement et sûrement avec des limites car nous sommes un être humain mortel », a-t-il confié.

Désormais « premier flic »

C'est aussi à l'issue d'un bilan non exhaustif que l'ex-ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, a passé le témoin à Clément Pengdwendé Sawadogo précédemment ministre en charge de la fonction publique. « Nous avons ensemble eu la mission de faire bouger les lignes. Quelques-unes ont bougé mais il reste encore beaucoup. Nous comptons sur le nouveau ministre de la Sécurité pour le faire », a soutenu M. Compaoré. L'actuel ministre d'Etat près de la présidence du Faso s'est dit confiant quant au choix porté sur son remplaçant pour poursuivre la mission assignée au département de la sécurité. « C'est un grand bâtisseur qui vient de prendre fonction. Il va poser ses briques sur celles que nous avons posées afin que la maison soit belle », a-t-il rassuré.

Pour ce faire, il a invité le personnel à l'accompagner comme cela l'a été sous sa direction. Un appel réitéré par le nouveau ministre de la Sécurité. « J'invite tous mes collaborateurs à la tâche, sans aucun complexe. Je m'attacherai à développer le maximum de convivialité entre tous les hommes et les femmes qui animent ce ministère que je veux faire une grande famille unie autour de la mission », a signifié Clément P. Sawadogo. « Ce poste ministériel n'est pas facile, je mesure donc l'ampleur de la tâche qui m'est désormais dévolue », a-t-il poursuivi. M. Sawadogo a aussi sollicité l'accompagnement du peuple burkinabè. « Quel qu'en soit le défi sécuritaire, un peuple mobilisé et combatif restera un peuple invincible », a-t-il déclaré.