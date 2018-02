Burkina Faso: Paix entre les deux Corées - L'archevêque de Seoul sollicite l'aide du président du Faso

La signature du protocole d'accord entre la Coordination des syndicats de l'enseignement et le gouvernement, intervenue… Plus »

C'est pour renforcer ces axes qu'il a dit être dans la capitale burkinabè avec une délégation composée, entre autres, du responsable du centre médical de Seoul et celui de la faculté de médicine de la même ville. Le prélat sud-coréen qui milite également pour le développement des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la péninsule coréenne, a affirmé sa volonté de renforcer la coopération missionnaire avec Ouagadougou. « Nous pensons que cette coopération sera bénéfique à l'église catholique avec des retombées pour le peuple de Dieu », a déclaré, optimiste, l'archevêque de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouédraogo. Pendant son séjour burkinabè, le cardinal coréen, par l'entremise de l'Hôpital Sainte- Marie de la Corée du Sud, a offert une ambulance, le 3 février 2018, au Centre médical avec antenne chirurgie Paul VI de Ouagadougou.

Le cardinal Soo-Jung, par ailleurs administrateur apostolique de Pyongyang, la capitale nord-coréenne, a surtout précisé que sa visite au pays des Hommes intègres consiste à faire grandir l'amitié et la fraternité entre l'archidiocèse de Seoul, voire de la Corée du Sud et l'église catholique du Burkina Faso. Dans ce sens, il a souhaité la signature d'un traité officiel entre son archidiocèse et celui de Ouagadougou. Les domaines de coopération entre le diocèse de Seoul et Ouagadougou, selon le cardinal Andrew Yeom Soo-Jung, concernent l'éducation et la santé.

L'archevêque de Seoul, le cardinal Andrew Yeom Soo-Jung, est admiratif de l'unité du Burkina Faso. Reçu en audience, le lundi 5 février 2018, à Kosyam, il a demandé au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, d'aider les deux Corées, divisées depuis 67 ans, à retrouver l'unité. « Le Burkina Faso est un pays paisible où règne l'unité nationale. Au regard de cette expérience, j'ai donc demandé au président du Faso de nous soutenir pour aller vers la paix. », a plaidé le prélat sud-coréen. Le 9 février prochain, la Corée du Nord et la Corée du Sud participeront, sous un même drapeau, aux jeux olympiques d'hiver de Pyongchang. Pour l'archevêque de Seoul, ce rapprochement est un signe pour aller vers la paix et l'unité de la péninsule de Corée. « La guerre perd tout, mais la paix gagne tout. », a-t-il déclaré.

