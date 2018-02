Nigeria/Maroc: Finale 5e CHAN - Le Maroc corrige le Nigeria

En supériorité numérique, les Lions de l'Atlas se déchaînent et enchaînent les occasions. Ils parviendront à mettre trois autres au fond. Le Maroc remporte ainsi le premier CHAN de son histoire. Il est le premier pays hôte à être sacré. Les Lions de l'Atlas succèdent à la République démocratique du Congo. A la veille de la finale, le Soudan s'était imposé aux tirs au but face à la Libye lors de la petite finale (1-1, 4 tab à 2).

La formation locale du Maroc a clôturé la Ve édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) comme elle l'avait ouvert. Tout comme face à la Mauritanie à l'ouverture, le Nigeria aussi a été corrigé (4-0) à la finale. Rien de surprenant quand vous avez une attaque mordante composée d'Ayoub El Kaabi (sacré meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi avec 9 réalisations) et Zakaria Hadraf (double buteur face au Nigeria).

