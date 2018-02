Tunisie: Le comité de défense révèle, de nouveaux éléments

Le Watad et le Front populaire ont, par ailleurs, appelé le gouvernement à décréter le 6 février, Journée nationale de lutte contre le terrorisme et les assassinats politiques.

A la mémoire de Chokri Belaïd, ce 6 février sera placé sous le signe « Non à l'oubli ». Un programme sera, à cette occasion, mis en place les 5, 6, et 7 février.

Mettant en garde contre des vices de procédure et la disparition de certaines pièces relatives au dossier durant l'enquête entamée par le juge d'instruction, l'avocat en question et le reste des membres du comité de défense ont constamment demandé le report des audiences, afin de pouvoir réunir tous les éléments susceptibles de démystifier les circonstance et les dessous de cet assassinat.

