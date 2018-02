Congo-Kinshasa: La RDC ferme son consulat à Anvers et réduit les vols entre les 2 pays

En clair, les compagnies aériennes congolaises n'ont pas accès au ciel belge. Et pour cause, toutes les compagnies aériennes congolaises figurent sur la liste noire de celles interdites de vol en Union européenne. Entre 2013 et 2016, la RDC a enregistré pas moins de 24 crashs d'avions.

Autre frein : la compagnie Brussels Airlines est sommée de réduire la fréquence de ses vols à destination de Kinshasa. A partir de cette semaine, il n'y aura plus que quatre liaisons hebdomadaires contre sept. L'Autorité de l'aviation civile congolaise justifie cette décision par le « manque de réciprocité dans l'exploitation des services aériens entre la RDC et la Belgique ».

