Togo: Prêt de 10 millions de dollars au Fonds ALCB

Le Fonds ALCB s'intéresse aux obligations non souveraines dont les produits favorisent l'inclusion financière, le financement du logement, les énergies renouvelables, l'agriculture et la finance.

Le prêt, avec un échéancier de sept ans et une période de grâce de deux ans, offrira aux sociétés africaines la possibilité d'accéder et de diversifier leurs sources de financement à long terme en monnaie locale et auprès des investisseurs institutionnels locaux.

