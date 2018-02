Madagascar: International Film Festival Rotterdam - « Disco Afrika » Luck Razanajaona, parmi les quatre projets primés !

Luck Razanajaona (en dread), entouré des membres du jury et des autres lauréats de l'International Film Festival Rotterdam.

Luck Razanajaona s'illustre, une fois de plus à un rendez-vous international, cette fois en Hollande. Il a gagné le « Wouter Barendrecht Award » et remporté un prix de 5000€ à l'IFFR qui s'est tenu du 24 janvier au 4 février.

Toujours sur la route du succès ! Luck Razanajaona fait une fois de plus parler de lui ! Ayant été sélectionné avec 15 autres projets à l'International Film Festival Rotterdam - IFFR, le court métrage du jeune réalisateur figure parmi les quatre projets primés. « Wouter Barendrecht » a effectivement été attribué à « Disco Afrika ». Son prix ? Une subvention de 5 000 €. Une récompense qui va permettre au réalisateur et toute son équipe d'aller plus loin et de porter encore plus haut le flambeau malgache. « Après une longue réflexion, nous avons décidé de décerner le prix à une équipe qui, selon nous, peut faire la différence, à la fois pour le cinéaste et pour la culture cinématographique et l'industrie de son pays ou plus précisément: le manque de cette dernière. Nous sommes convaincus que la subvention sera bien dépensée dans le développement ultérieur de cette entreprise », a déclaré le jury composé de Ellis Driessen et Nelleke Driessen, à propos de « Disco Afrika ».

Prometteur. Luck Razanajaona n'en est pas à son premier prix international. Il a entre autres été choisi parmi plusieurs centaines de jeunes à travers le monde grâce à un scenario qu'il a écrit et est par la suite invité au festival de Cannes pour présenter son projet de long métrage « Le chant des Tlous ». Avec cette réalisation, il gagne le Prix Eclair au Pavillon Les cinémas du monde ainsi qu'une résidence d'écriture au Moulin d'Andé-Ceci. Il poursuit par le Durban Talent Campus, une résidence en Normandie. « Entre-temps, je suis sollicité pour encadrer des étudiants en première année au festival de Marrakech et est sélectionné en compétition internationale pour le 36e Festival international de court-métrage de Clermont-Ferrand ».

Il a concouru et représenté Madagascar à plusieurs événements cinématographiques dans le monde. Mais pour Luck Razanajaona, ce n'est pas encore terminé. La fin est encore très loin de son dénouement et le jeune homme compte faire parler de sa Grande Ile en bien dans les quatre coins du monde.