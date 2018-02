Madagascar: Employés limogés à l'ORTM - Recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat

Pourtant, ces personnes ne sont pas concernées par cette mesure. En tout cas, ce qui se passe actuellement au niveau de l'ORTM confirme l'existence de problèmes de gestion du personnel au sein de l'Administration publique. Pas plus tard que le 1er décembre dernier, une cérémonie de remise de contrat de travail pour 22 agents nouvellement recrutés au niveau du ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions a eu lieu à Nanisana.

Au cours de leur rencontre avec les représentants du syndicat « Fiaraha-mientan'ny mpiasam-panjakana malagasy », les employés limogés ont dénoncé le « kiantrano antrano » et le « deux poids deux mesures » de la Direction générale de l'ORTM. Certains employés seraient rarement présents au bureau et ne se présenteraient à Anosy que pour signer la fiche de présence.

Lors de la rencontre, les hauts responsables au niveau de la RNM, de la TVM, de l'ORTM et de la Direction des infrastructures techniques (DIT) auraient avancé comme motifs de cette vague de licenciements par un problème de trésorerie, des problèmes techniques, un sureffectif et d'incompétence. Il serait même question de fonctionnaires fantômes au niveau des médias publics. La question est cependant de savoir pourquoi les responsables de l'Administration publique n'ont détecté les employés fantômes que plusieurs années après leur recrutement.

Ce plan de redressement social concerne uniquement des employés de courte durée (ECD) qui ont pourtant travaillé à la Radio et Télévision nationale Malagasy depuis plus de six ans. D'après les informations qui circulent du côté d'Anosy, mis à part ces 20 employés, une trentaine de fonctionnaires au niveau de l'ORTM risqueraient également de perdre leur travail d'ici peu. Le Ministère de tutelle envisagerait donc de remercier une cinquantaine de ses agents.

