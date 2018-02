Madagascar: Démolition d'un bâtiment à Ankorondrano

Un attroupement a eu lieu, hier après-midi, du coté de Romanor, à Ankorondrano. La raison en est que des gens ont procédé à la démolition du bâtiment.

Notons que l'enceinte a été gardée par des policiers. Seuls des représentants de la commune urbaine d'Antananarivo et du M2PATE ainsi que des huissiers ont pu pénétrer dans l'enceinte. Selon les explications de Me Ratefimahefamijoro Dimin'Eloi, huissier de justice près les Cour et tribunaux d'Antananarivo, un arrêté ministériel n°30.539/2011 du 17 octobre 2011 pris par le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation portant annulation de l'acte de vente définitive entre l'Etat Malagasy et le requérant sur la propriété ex « Tana-Lait3 TN° 25.785-A, devenue Soa, suivant TN°61.284-A, sise à Ankorondrano.

Acte. Face à cette situation, Rakotomanga Jean-Marie a déposé une requête auprès du conseil d'Etat. Il soutient ainsi qu'il a acquis par acte de vente définitif du 5 février 2009 la propriété dite « Tana-Lait », d'une superficie de 31a15ca, devenue « Soa ». Cette juridiction a rendu son verdict suivant l'arrêt n°102/CEP du 25 octobre 2017 annulant l'arrêté n°30.539/2011 du 17 octobre 2011 pris par le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Donnant ainsi gain de cause au requérant. Mais à la surprise de ce dernier, un autre arrêté ministériel suivant n°2379/2018 en date du 5 février 2018 du ministre auprès de la Présidence chargé des Projets présidentiels ordonne la démolition de la construction illicite faite par Rakotomanga Jean Marie sur la propriété dite « Soa » TN°61.284-A sise à Ankorondrano, Antananarivo ville, appartenant à l'Etat Malagasy et le scellage du chantier sur la-dite propriété. Toujours est-il qu'une trentaine de personnes ont procédé à la démolition du bâtiment.

Décision de justice. L'huissier de justice de se demander si un arrêté ministériel pouvait se substituer à une décision de justice ? Toujours d'après Me Ratefimahefamijoro, Marc Ravalomanana figure parmi les locataires de Rakotomanga Jean-Marie. La question se pose si c'est la raison pour laquelle l'on a procédé à cette démolition, est politique car le fondateur de l'empire Tiko n'est que locataire. En outre, ce dernier est conseiller spécial à la CUA.