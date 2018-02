Madagascar: Le fokonolona - Une notion qui n'est pas dépassée

Mais la stature d'homme d'état de Richard Ratsimandrava reste et ses idées inspirent de nombreux théoriciens malgaches du développement. Ce que ce chef d'Etat voulait faire à son arrivée au pouvoir n'est critiqué par personne et est compris par la jeune génération. Le terme de « fokonolona », même s'il semble désuet, parle à cette jeunesse que l'on croit acculturée. Mais cette dernière n'est pas hostile au « firaisankina » ou « fihavanana » que cela sous- entend.

La notion de « fokonolona », transposée au monde du XXe siècle, était acceptée par la majorité de la population. Le colonel Ratsimandrava voulait en faire la base de sa politique. Mais sa volonté et son opiniâtreté ont contrarié de puissants intérêts et il a été tué dans une embuscade, le 11 février 1975, à Ambohijatovo. Des véritables commanditaires de cet assassinat, on ne saura rien et une chape de plomb semble recouvrir cette affaire qui, un jour peut-être, livrera ses secrets.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.