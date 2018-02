L'encadrement des jeunes talents se porte désormais bien, voire très bien dans la commune de Selembao, à Kinshasa. Le président Jules Bofira Ngenge vient de lancer le 1er championnat de Cercle de Selembao, conformément à la vision du président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari Selemani, qui a placé son nouveau mandat de quatre ans sous le signe de développement du football au niveau de la base. L'ouverture officielle de ce championnat a eu lieu le samedi 3 février, au terrain INS, en plein Selembao, à la grande satisfaction des jeunes qui sont sortis de partout.

Pour cette grande journée d'ouverture, un match à la hauteur de l'événement a opposé deux grandes équipes du coin. Le FC "Les Troupeaux" contre FC "Mapomboli", un match normal de 90 minutes. Il est 15 heures, mise en place terminée. Le président de la Ligue de football de Kinshasa, Honoré Nsundi Zi Mpetelo et d'autres figures du sport congolais dont le président de la Lisped, Me Alain Makengo, sont tous installés à la tribune pour le début du challenge. Ainsi, l'arbitre donne le coup d'envoi du match sous le rythme endiablé de la fanfare mobilisée pour la circonstance. C'est parti pour les 90 minutes de plaisir et de bonheur pour les 22 acteurs sur terrain. Dix minutes de jeu, le ballon circule bien de part et d'autre avec une légère domination de Mapomboli, qui ignore encore ce qui va lui arriver. Pendant ce temps à la tribune, c'est une salve d'applaudissement. L'ambiance est au top.

L'on joue la 26ème minute, le Fc Les Troupeaux réussi une très belle combinaison dans le rond central, gagne la bataille du milieu, perce le bloc défensif du camp adverse, et ouvre le score. Le buteur s'appelle Lumbazadio. Le jeu est davantage relancé. Le match devient plus intéressant. Pas pour longtemps, c'est la mi-temps qui intervient avec cet avantage des Troupeaux au marquoir. A la reprise, Mapamboli tente de pousser mais en vain, son adversaire prenne vraiment possession du jeu. Il multiple même des assauts à la quête d'un deuxième but.

C'est ce qui sera fait à la 73ème minute, une réalisation signée Lukewu. Mapamboli est mené, mais va finalement réduire le score à la 98ème minute sur pénalty grâce Bantela qu'on appelle affectueusement Bolasié. Score final du match 2 buts à 1 en faveur du FC Les Troupeaux. Le président Jules Bofira Ngenge a précisé que le championnat se déroule sous forme des poules, dans le strict respect du calendrier de la Fecofa. La poule A, c'est celle qui se joue au terrain INS, et la poule B, débute ce mercredi 7 février du côté de la maison communale. Bofira dit traduire la vision de Constant Omari de développer le football au niveau de la base. Bofira Ngenge promet même d'introduire un mémo pour demander à la Fecofa au-delà des Cercles, d'organiser aussi une sorte de Ligue de jeunes dans des stades municipaux.

Pour le développement du football des jeunes à Selembao, Constant Omari a donc trouvé la personne qu'il faut à la place qu'il faut ; Jules Bofira Ngenge.